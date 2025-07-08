Авен написал заявление о клевете на главу латвийского МИДа

Предприниматель Петр Авен обратился в латвийскую полицию с просьбой возбудить уголовное дело о клевете в отношении министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, сообщает информагентство LETA.

Господин Авен, помимо российского, обладает латвийским гражданством. Поводом для обращение в полицию стало заявление главы МИД газете Diena. Там он — «необоснованно», по мнению бизнесмена, — обвинил россиянина в коррупции и отмывании денег.

В 2024 году МИД Латвии предложил Совету ЕС обжаловать решение Европейского суда об исключении Петра Авена из санкционных списков Евросоюза. В 2024 году Петр Авен и его партнер Михаил Фридман продали долю в 45% в Альфа-банке Андрею Косогову. Сумма сделки составила $1,75 млрд. Господин Авен занимал пост президента банка с 2011-го по 2022 год.