Первышов заявил о спешке с назначением главы тамбовского Моршанска

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в ходе оперативного совещания заявил, что недоволен работой главы Моршанска Романа Поленкова и добавил, что «с кадровыми решениями поторопились».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Поленков руководит администрацией Моршанска с осени 2024 года

Фото: с сайта тамбовского отделения партии «Единая Россия» Роман Поленков руководит администрацией Моршанска с осени 2024 года

Фото: с сайта тамбовского отделения партии «Единая Россия»

Господин Первышов обратил внимание на множество недочетов и недоработок в работе местных властей. «Я не то чтобы замечание делаю, указываю на недочеты. Помимо мусора, нет такого вопроса, где бы у вас не было проблем»,— сказал глава региона.

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что критику господина Первышова не стоит воспринимать как знак неизбежной отставки главы Моршанска. По мнению источника, врио губернатора говорил именно «о корректировке работы» Романа Поленкова.

«Очевидно, что для Евгения Первышова приоритетом является эффективность работы глав муниципалитетов и эффективное взаимодействие с жителями. Кто-то из глав сориентировался быстрее, кто-то еще привыкает к новым требованиям. Как неоднократно говорил врио главы региона, этот год — время для осознания и исправления ошибок»,— заключил собеседник «Ъ-Черноземье».

Роману Поленкову 46 лет. У него два высших образования: юридическое и педагогическое. В 2013–2018 годах он был главой Стрелецкого сельсовета Тамбовского района. В 2019–2021 годах возглавлял структурное подразделение государственного Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, в 2021–2023 годах работал директором тамбовского «Артека». В 2023–2024 года господин Поленков был главой отдела в управлении по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики правительства Тамбовской области.

Моршанск господин Поленков возглавил в статусе врио в октябре 2024 года, сменив на этом посту Алексея Банникова. В феврале 2025 года он был утвержден в должности. Господин Банников возглавляет областной «Центр психолого-медико-педагогической диагностики и консультирования».

Алина Морозова, Сергей Калашников