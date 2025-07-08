В Туве на пять лет осудили бывшего замминистра строительства за взятки

Кызылский горсуд вынес приговор в отношении бывшего заместителя министра строительства Республики Тыва. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы). Подсудимому назначили семь лет колонии строгого режима, штраф в размере 2 млн руб., а также на пять лет запретили занимать должности в органах власти, сообщает прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Орлане Машпалдыре.

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Согласно версии следствия, в мае 2024 года фигурант дела получил от председателя гаражно-строительного кооператива 500 тыс. руб. В дальнейшем чиновник должен был получить аналогичную сумму «за способствование в предоставлении земельного участка на территории Кызыла и в выдаче разрешения на строительство гаражно-строительного кооператива», считают правоохранители.

Как писал «Ъ-Сибирь», Орлан Машпалдыр 28 мая 2024-го был отстранен от должности. В том же месяце суд поместил его в СИЗО.

Александра Стрелкова