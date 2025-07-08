Толстой ушел в закат

Темой нынешнего, IX фестиваля «Толстой» стало семейное счастье: организаторы раскрывали ее с помощью site-specific-спектаклей, а также музыки и кино с Евгением Цыгановым. В атмосферу неспешной усадебной жизни погрузилась Марина Шимадина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В спектакле «Дом, который покинул Лев» появляется и сам Толстой — правда, в виде огромной куклы

Фото: Пресс-служба театрального фестиваля «Толстой» / Алексей Простаков В спектакле «Дом, который покинул Лев» появляется и сам Толстой — правда, в виде огромной куклы

Фото: Пресс-служба театрального фестиваля «Толстой» / Алексей Простаков

Создатели фестиваля, семейство Толстых, в этот раз решили отвлечься от исторических потрясений «Войны и мира» и остросоциальных вопросов «Воскресения», звучавших в прошлые годы, и сосредоточились на «мысли семейной» и мирной усадебной жизни. В этом году фестиваль не представил крупных гастрольных постановок, а главным гостем стал Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, давший два концерта — оперных арий и романсов XIX века, которые, возможно, когда-то уже звучали в этой усадьбе.

Семейное счастье — тема довольно щекотливая, если мы говорим о Толстом: в конце жизни он бежал от него, как у Чехова Мопассан — от Эйфелевой башни, «которая давила ему мозг своей пошлостью».

Но были у писателя и счастливые годы брака — здесь, в Ясной Поляне, чьи леса, луга и яблоневые сады полны гармонии и умиротворения. Они стали не только декорациями, но и главными «героями» спектаклей, созданных специально для фестиваля.

Ангелина Мигранова и Родион Сабиров, мастера актуального театра из Татарстана, пригласили публику поучаствовать в инструктивном перформансе «А.Б.В.Г.Д…», построенном по педагогическим принципам Толстого, который учил местных детей не только азбуке, но и созерцанию, считая лучшим учителем саму природу. Зрителям предложили замедлиться и понаблюдать за собой и окружающим миром, например послушать звуки земли: композитор Роман Пархоменко и аудиопрограммист Всеволод Красса превратили незаметные для человеческого уха колебания почвы в фантастическую «музыку сфер».

Поля, леса и деревенские истории удачно соединились в спектакле-променаде Саши Никитиной «Как Лев Толстой за мужика луг косил и жене просил не говорить». Постановка была создана по итогам работы инклюзивной лаборатории в Музее Толстого в Хамовниках, где незрячие и слабовидящие люди совместно с драматургами под руководством Элины Петровой делали инсценировки поздних рассказов Толстого. И эти немудреные сюжеты о крестьянах, которые живут бок о бок с господами, но по своим проблемам и чаяниям — будто бы на другой планете, среди яснополянских пейзажей смотрелись весьма органично.

Хореограф Анна Закусова в спектакле «Счастье» исследовала это хрупкое состояние души с разных сторон, соединяя танец со словом, а отрывки из «Анны Карениной» и «Семейного счастья» — с дневниками Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Следуя за героями, зрители становились свидетелями страстных любовных объяснений в саду или на веранде толстовского дома, а потом — размышлений о смысле жизни за чаепитием из самовара.

Кульминацией театральной программы стало фантастическое шествие театра «Пух и Прах» под названием «Дом, который покинул Лев» на музыку Антона Светличного и Романа Жаурова с отсылками к Филипу Глассу и Сергею Прокофьеву.

Спектакль Этель Иошпы и Алены Смирницкой сделан по принципу стихотворения «Дом, который построил Джек», в котором от строчки к строчке история разрастается: с каждой сценой к процессии присоединяются новые герои. Домочадцы Толстого и персонажи его книг волокут за собой всевозможный скарб вроде многоуважаемого дивана, на котором рождались многочисленные дети семейства. Сам же Толстой, представленный в виде огромной куклы, бежит от них, восклицая настоящим голосом писателя: «Так жить нельзя!» А когда в финале он один уходит в закат, действие превращается в торжественный ритуал прощания, сакральное таинство, в котором вместе с людьми участвует вся природа.

Насыщенной была и фестивальная кинопрограмма. Ее главным событием стала премьера фильма Стаси Толстой (Венковой) «Семейное счастье», продюсером которого выступил Алексей Учитель. Это второй фильм ученицы Сергея Соловьева — ее дебютная картина «Тайное влечение» была показана на последнем ММКФ. В своем втором фильме она не побоялась взяться за роман Толстого, чью фамилию получила, выйдя замуж за прапраправнука писателя, своего однокурсника по ВГИКу Ивана Толстого. Примечательно, что роман, написанный от лица юной девушки, экранизирует молодая женщина—режиссер.

При этом делает она это как современный человек, привыкший к ярким кинообразам и визуальным решениям.

История воспитания чувств и тонких душевных переживаний у нее оказывается насыщенной эффектными сценами, такими как плавание в бассейне с красивыми подводными съемками (оператор Тим Лобов) или дьявольская оргия под видом светского раута. Эмоции и страсти она тоже включает на максимум: старомодная свекровь (Ирина Розанова) в фильме превращается в настоящего тирана, а неловкая размолвка между супругами — чуть ли не в изнасилование. Но помимо модного, местами экспрессионистского визуала в фильме есть и отличные актерские работы — Елены Морозовой и Мариэтты Цигаль-Полищук во второстепенных ролях и, конечно, Евгения Цыганова и Евгении Леоновой в главных.

Цыганов играет опытного мужчину, который неожиданно влюбляется и женится на дочери своего покойного друга. Играет, как он хорошо умеет, и в общем не преподносит сюрпризов. А вот для Евгении Леоновой, выпускницы курса Юрия Бутусова в ГИТИСе, которая была принята в труппу Пушкинского театра и в этом сезоне удачно сыграла в спектакле Евгения Писарева «Плохие хорошие», это впечатляющий дебют. Она сумела соединить хрупкость и сильный характер героини, которая не хочет ограничиваться ролью «девочки-фиялки» и ищет себя. В фильме нет ответа на вопрос, как же достичь этого пресловутого семейного счастья, но последний долгий кадр с видом усадебного дома явно показывает место, где оно вполне могло случиться. Съемки проходили в Пирогово — еще одном имении семейства Толстых недалеко от Ясной Поляны, где кажется, что счастье есть.

Марина Шимадина