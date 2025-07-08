На Алтае возбуждено дело после того, как дети посушили одежду на Вечном огне

В Рубцовске правоохранители задержали трех подростков по подозрению в осквернении символов воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В соцсетях было размещено видео, на котором несовершеннолетние сушили вещи на Вечном огне на территории мемориального комплекса. В настоящее время следователи допрашивают подростков и их законных представителей.

Прокуратура региона проводит проверку по факту инцидента.

Александра Стрелкова