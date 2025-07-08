Структура «Газпрома» приступила к релокации сотрудников в Новосибирск

АО «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) до конца 2025 года планирует релоцировать сотрудников компании из Москвы в Новосибирск. Здесь будет открыт офис на 500 сотрудников, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. СТНГ выполняет строительные работы на объектах, которые реализуются в рамках проектов «Газпрома», например, в рамках Восточной газовой программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«В рамках решения президента РФ по перемещению крупных компаний по месту осуществления их основной деятельности, компания АО «Стройтранснефтегаз» начала релокацию в Новосибирск. В планах – сотрудничество с новосибирскими учебными заведениями в целях подготовки кадров для нефтегазовой отрасли», — отметили в региональном правительстве.

В прошлом году компания на сайте госзакупок разместила лот на проектирование офиса в здании на улице Серебренниковская, 29. Согласно техзаданию, компания разместится на площади более 7 тыс. кв. м. Стоимость контракта составила более 19 млн руб.

В начале июля 2025 года стало известно, что «РусГидро» завершила релокацию своей штаб-квартиры из Москвы в Красноярск. В Сибирь переехало более 40% работников московского офиса компании, включая всех руководителей, сообщили в компании.

Лолита Белова