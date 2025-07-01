Штаб-квартира «РусГидро» окончательно переехала в Красноярск

Группа «РусГидро» завершила релокацию своей штаб-квартиры из Москвы в Красноярск. В город на Енисее переехало более 40% работников московского офиса компании, включая всех руководителей, сообщили в компании.

«Переезд энергохолдинга позволил не только создать новые рабочие места для красноярцев, но и привлечь в регион высококвалифицированные кадры»,— отметили в «РусГидро». Сейчас в Красноярске работает более 900 сотрудников. Ожидается, что численность сотрудников нового офиса достигнет 1,5 тыс. человек.

ПАО «РусГидро» было зарегистрировано в Красноярске 2004 году. Таким образом, компания исполнила поручение президента России Владимира Путина о релокации штаб-квартиры.

ПАО «РусГидро» специализируется на производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивает генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии. Компания объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке. Установленная мощность электростанций — 38,6 ГВт. По данным «СПАРК-Интерфакс», основной акционер — Росимущество (62,2%). В 2024 году выручка компании составила 242,9 млрд руб., убыток — 13,4 млрд руб.

Михаил Кичанов