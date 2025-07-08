Более 500 мигрантов задержаны в Москве после рейда в молельных домах и хостелах

Следственный комитет сообщил о проведении в Москве рейдов «по выявлению и пресечению незаконной миграции». При участии полиции были задержаны несколько сотен иностранных граждан.

«Обследованы хостелы и молельные дома, — рассказали в столичном управлении СКР. — Установлены более 500 иностранных граждан, которые доставлены в правоохранительные органы».

По итогам проверки за нарушение миграционного законодательства «выдворены и привлечены к административной ответственности более 30 иностранных граждан». Также правоохранители обнаружили человека, объявленного в федеральный розыск.

В СКР напомнили об ответственности за организацию нелегальной миграции. Наказанием за такие преступления может стать лишение свободы на срок до 5 лет.