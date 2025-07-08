Нижегородские приставы за полгода выдворили из РФ 518 мигрантов

В первом полугодии 2025 года сотрудники ГУ ФССП по Нижегородской области выдворили из РФ 518 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 8 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Там добавили, что только за последние две недели административному выдворению подверглись 58 мигрантов — граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Белоруссии и Туркменистана.

На всех нарушителей были составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда или режима пребывания в РФ).

Как писал «Ъ-Приволжье», за пять месяцев 2025 года нижегородские приставы выдворили из страны почти 450 иностранцев.

Галина Шамберина