В СЭЗ на приграничных территориях допустят инвесторов с новыми проектами

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о реализации новых инвестпроектов в свободных экономических зонах (СЭЗ) на приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей.

До сих пор режим СЭЗ распространялся только на уже действующие предприятия, пострадавшие от боевых действий. Теперь льготным режимом смогут пользоваться инвесторы, реализующие в приграничье новые проекты в сферах обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики и разработки компьютерных технологий.

Для получения преференций от СЭЗ необходимо преодолеть входной порог инвестиций в 30 млн руб. Для малых и средних предприятий объем вложений составит 3 млн руб. А для инвестпроектов в сфере IT — 1 млн руб. вне зависимости от величины предприятия.

Резиденты СЭЗ пользуются пониженными ставками по налогу на прибыль организаций, а также правом на освобождение от налога на имущество организаций и земельного налога. Также им предоставлено право на пониженные тарифы страховых взносов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении режима СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей в июне 2024 года.