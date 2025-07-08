СРЗП выдвинула кандидатов на новосибирских выборах

Новосибирские справороссы утвердили список кандидатов в законодательное собрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска. Решение приняла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), состоявшаяся 7 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кандидаты выдвинуты во всех 38 одномандатных округах в областной парламент (всего в нем 76 мест) и в 42 из 50 одномандатных округах в муниципальный совет. Как ранее писал «Ъ-Сибирь», в общеобластную часть партсписка СРЗП вошли депутат Госдумы РФ, председатель совета РО Александр Аксененко, экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак и ветеран СВО Руслан Колник. При этом, господин Колник будет также бороться за мандат в избирательном округе №7.

По словам господина Аксененко, партия намерена по итогам выборов увеличить численность фракции в заксобрании с двух до пяти человек, а также сформировать фракцию в горсовете.

Голосование на выборах пройдет с 12 по 14 сентября.

Валерий Лавский