Правительство поддержало запрет на автоматическое продление онлайн-подписок

Клиенты онлайн-сервисов смогут поставить запрет на несанкционированные списания платы за подписки. Такие поправки в закон «О защите прав потребителей» 7 июля одобрил кабмин, сообщили «Известия» со ссылкой на имеющийся в их распоряжении документ.

Законопроект предполагает, что сервисам запретят использовать для списания реквизиты банковских карт, которые ранее предоставлял покупатель. Адвокат Даниил Черных-Аипов объяснил изданию, что, согласно одобренным поправкам, если потребитель удалит банковскую карту из личного кабинета или приложения сервиса, компания уже не сможет списывать с нее деньги.

Законопроект, о котором идет речь, был принят Госдумой в первом чтении в сентябре 2024 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что с проблемой излишних списаний денежных средств на онлайн-подписки в Госдуму обращались граждане. Поправки могут вступить в силу с 1 сентября.