Дилера с 4,7 кг «соли» задержали силовики в Новосибирске

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали местного участника межрегиональной наркогруппировки. В отношении фигуранта дела возбуждено уголовное дело о незаконном производстве наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным органов госбезопасности, в ходе обысков гаража фигуранта дела в Калининском районе силовики изъяли более 30 кг химикатов и лабораторное оборудование. В результате исследования было установлено, что химикаты содержат свыше 4,7 кг наркотического средства альфа-PV («соль»).

Решением суда дилеру избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Александра Стрелкова