Суд конфисковал имущество красноярского чиновника на 24 млн рублей

В Красноярском крае суд реквизировал дорогостоящее имущество, приобретенное бывшим чиновником на неподтвержденные доходы. Об этом рассказали в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По информации ведомства, проверка установила, что в 2016–2023 годах бывший руководитель одного из управлений администрации Березовского района Красноярского края и его жена приобрели три нежилых помещения, пару премиум-иномарок, общая стоимость которых превышает 6 млн руб., а также погасила кредит на Land rover. Согласно подсчетам прокуратуры, стоимость приобретенного имущества превысила 24 млн руб., что не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи.

Прокуратура обратилась с иском в суд об обращении указанного имущества в доход государства, суд этот иск удовлетворил.

Илья Николаев