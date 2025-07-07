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Коммерсантъ FM
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Платную курилку в Пулково закроют

Появившаяся в конце июня платная курительная зона в петербургском аэропорту Пулково будет закрыта. Это произойдет сегодня ночью, сообщила пресс-служба воздушной гавани РБК.

Курилка закроется «по техническим причинам» на неопределенный срок, уточнили в Пулково.

Ранее в аэропорту ввели ограничения на полеты из-за угрозы атак дронов. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов были вынуждены проводить в аэропорту по несколько часов. На этом фоне Telegram-канал Shot сегодня опубликовал видео из Пулково, где пассажиры возмущаются платным входом в курилки.

В пресс-службе аэропорта тогда объяснили, что видео снято накануне — 6 июля платную курилку временно закрывали из-за перегрузки, а воспользоваться можно было бесплатной зоной на улице.

Фотогалерея

Как выглядит новая зона для курения в Пулково

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Новая курилка в Пулково

Новая курилка в Пулково

Фото: Пресс-служба Пулково

Пассажиры в зоне для курения Пулково в 2023 году

Пассажиры в зоне для курения Пулково в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Айгуль Абдуллина  /  купить фото

Уличная территория аэропорта

Уличная территория аэропорта

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

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Новая курилка в Пулково

Фото: Пресс-служба Пулково

Пассажиры в зоне для курения Пулково в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Айгуль Абдуллина  /  купить фото

Уличная территория аэропорта

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

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