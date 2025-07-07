Воронежскую «Жемчужину Дона» отремонтирует местный «Дон-строй» за 201 млн

Подряд на капитальный ремонт центра реабилитации и оздоровления «Жемчужина Дона» в селе Николаевка Павловского района Воронежской области достался местному ООО «Дон-строй» Владимира Калинина. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Контракт заключен. Компания не стала снижать начальную цену в 201млн руб. В конкурсе также участвовали еще две неназванные компании, предложившие 197,9 млн руб. и 200,9 млн руб. соответственно.

Работы требуется выполнить до 1 июня 2027 года. Большую часть средств выделят в 2025-м. Источник финансирования — областной бюджет.

Подрядчику предстоит заменить кровлю здания, отремонтировать фасады, модернизировать воздуховоды, системы отопления и канализации. Также корпус необходимо оснастить современной охранно-пожарной системой.

По данным Rusprofile, ООО «Дон-строй» зарегистрировано в Павловске Воронежской области в 2010 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и директор — Владимир Калинин. Выручка общества в 2024 году составила 1,5 млрд руб., а чистая прибыль — 20 млн руб. С июля 2011 года компания получила 364 госконтракта на 12,1 млрд руб. в сумме.

В конце апреля «Дон-строю» достался подряд на ремонт стадиона «Юность» в воронежском райцентре Павловск за 40 млн руб.

Егор Якимов