В Воронежской области на ремонт «Жемчужины Дона» выделяют 201 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс на капитальный ремонт областного центра реабилитации и оздоровления «Жемчужина Дона», расположенного в селе Николаевка Павловского района. Начальная цена контракта составляет 201 млн руб. Это следует из информации на портале госзакупок.

Работы требуется выполнить до 1 июня 2027 года. Большую часть средств выделят в 2025-м. Источник финансирования — областной бюджет.

Подрядчику предстоит заменить кровлю здания, отремонтировать фасады, модернизировать воздуховоды, системы отопления и канализации. Также корпус необходимо оснастить современной охранно-пожарной системой.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 18 июня. Итоги планируется подвести 23 июня.

В апреле контракт на капремонт приемного отделения БСМП №1 в Воронеже выиграло местное ООО «Спецстрой» Сергея Загорули за 739,4 млн руб.

Алина Морозова