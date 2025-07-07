Добровольцы на СВО смогут заверять завещания у командиров частей

Участники добровольческих формирований, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции (СВО), смогут заверять доверенности и завещания у командиров своих частей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин 7 июля.

Закон нацелен на то, чтобы уравнять в возможностях военнослужащих и добровольцев—участников СВО. Авторы инициативы аргументировали поправки к Гражданскому кодексу тем, что добровольцы и военнослужащие подвергаются риску и опасности в равной степени, при этом и у тех, и у других возникает необходимость оформить документы и удостоверить доверенности и завещания у командира воинской части. Однако до сих пор такая возможность была только у военнослужащих.

Как поясняют парламентарии, данная опция нужна добровольцам не только для заверения завещания, но и, например, для совершения сделок, получения денежных средств и распоряжения ими, оформления льгот и т. п.

Напомним, для устранения юридического неравенства между добровольцами и военнослужащими ранее были приняты и другие законы, и прежде всего — о наделении участников добровольческих формирований статусом ветеранов боевых действий. А вскоре им также могут разрешить лечиться в военных госпиталях даже после исключения из состава своих формирований: соответствующий проект находится на рассмотрении в Госдуме.

Божена Иванова