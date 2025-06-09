Добровольцам могут разрешить лечиться в военных госпиталях после исключения из формирований

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект о лечении и обследовании добровольцев в военных госпиталях после их исключения из добровольческих формирований. Документ опубликован на сайте парламента сегодня, 9 июня.

Поправки вносятся в закон о статусе военнослужащих. Согласно документу, право на лечение и обследование в военно-медицинских организациях Минобороны необходимо предоставить добровольцам, которые были ранены и исключены из формирований по состоянию здоровья. Сейчас участники добровольческих формирований могут лечиться в военных госпиталях только в период действия контракта о содействии.

По мнению авторов законопроекта, и военнослужащие, и добровольцы, раненные в зоне спецоперации, должны иметь право на равных условиях пользоваться военными госпиталями и поликлиниками. Кроме того, отмечают парламентарии, следует учесть, что лечение человека после ранений и военных травм «требует специализированной медицинской помощи, получить которую в городских или муниципальных медицинских организациях бывает затруднительно».

Божена Иванова