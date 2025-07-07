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Фестиваль авторской песни на Мастрюках собрал 30 тыс. человек

Почти 30 тыс. человек из 50 регионов России посетили Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах, который открылся 4 июля. Среди приехавших были гости из Казахстана, Белоруссии и Сербии. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Сегодня фестиваль закроется награждением лауреатов и концертом памяти Вадима и Валерия Мищуков, Леонида Сергеева и Алексея Козлова»,— говорится в сообщении.

До 2025 года проект существовал как Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Однако в мае 2025 года его правообладатели сообщили, что фестиваль не состоится, так как они не в силах обеспечить безопасность для всех гостей площадки. По словам авторов заявления, региональное правительство якобы не поддержало их просьбу помочь с проведением мерпориятия.

В ответ на это власти Самарской области объявили, что фестиваль состоится. Они провели конкурс и определили нового организатора музыкального мероприятия — Самарский Союз Молодежи.

Георгий Портнов