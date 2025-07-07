ГК «Элемент» будет поставлять электронные компоненты для приборов учета «Энергомера»

Ведущий производитель умных счетчиков планирует закупить более 1 млн микроконтроллеров К1921ВГ015 разработки и производства АО НИИЭТ (входит в группу компаний «Элемент») с поставкой до конца 2025 года.

К1921ВГ015 — ультранизкопотребляющий микроконтроллер с широкой сферой применения в медицине, бытовых счетчиках газа и электроэнергии, а также при автоматизации производства — является одной из наиболее перспективных разработок НИИЭТ. Устройство доступно в рознице: в начале года НИИЭТ объявил о возможности заказа микроконтроллера через маркетплейс Ozon и популярную специализированную площадку «Чип и Дип». Стоимость микроконтроллера К1921ВГ015 в рознице составляет 500 руб.

По словам представителя «Энергомера», микроконтроллер может быть использован в конструкции как действующих приборов учета, так и в новых разработках компании, поскольку демонстрирует существенно лучшие параметры по ключевым техническим характеристикам в сравнении с другими предложениями на рынке.

Так, первая партия в 400 тыс. единиц предназначена для использования во всей линейке приборов учета. Соответствующие изменения в части применения контроллера К1921ВГ015 направлены в Торгово-промышленную палату для корректировки записей в реестре отечественной продукции. В дальнейшем компания планирует наращивать объемы, а также масштабировать применение микроконтроллеров НИИЭТ на другую продукцию предприятия, в том числе на приборы учета потребления воды, тепла, газа, а также на оборудование для рынков электрохимзащиты, телекоммуникаций и так далее.

Это не первое применение микроконтроллера К1921ВГ015 в электросчетчиках: устройство активно используется в приборах учета, выпускаемых другими российскими производителями. Внедрение микроконтроллера НИИЭТ в продукцию компании «Энергомера» подтверждает эффективность его использования в интеллектуальных приборах учета.

«В настоящее время "Энергомера" завершает разработку и вывод на рынок линейки интеллектуальных электросчетчиков CE210/CE310 нового поколения, где планируется реализовать новые возможности, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Это позволит, в частности, выявлять случаи потребления электроэнергии с нарушением нормативных требований. Ключевым элементом данной линейки станет контроллер разработки и производства НИИЭТ»,— уточняет представитель производителя.

В НИИЭТ производителя приборов учета называют одним из ключевых заказчиков на новый отечественный микроконтроллер. Обсуждается применение этих изделий в других секторах, в частности в производстве периферийных устройств.

Отдел бизнеса