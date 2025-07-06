Foxconn получила рекордную выручку по итогам второго квартала

Выручка Foxconn по итогам июня составила $18,7 млрд, что стало лучшим результатом за этот месяц за всю историю тайваньского производителя микрочипов. По сравнению с июнем 2024 года показатель вырос на 10%.

По итогам всего второго квартала выручка Foxconn достигла $62,15 млрд, что не только на 15,8% выше прошлогоднего показателя, но и рекорд компании для этого периода. Максимальным стал и показатель за первое полугодие — около $120 млрд.

Компания добилась рекордных показателей выручки за счет высокого спроса на микрочипы для систем искусственного интеллекта. В то же время доходы подразделения умной бытовой электроники, куда входят поставки для Apple, выросли незначительно, отмечается в пресс-релизе.

Foxconn ожидает роста выручки и в третьем квартале года. Однако компания предупредила, что глобальные политические и экономические условия постоянно меняются и могут негативно сказаться на показателях компании.

Кирилл Сарханянц