Сказка аутистического спектра

В прокат вышла семейная трагикомедия испанского режиссера Хавьера Руиса Кальдеры «Вундеркинд» (Wolfgang) — экранизация романа-бестселлера Лайи Агиляр, опубликованного в 2016 году. Фильм, снимавшийся с самыми лучшими намерениями, получился схематичным и неглубоким, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знакомство отца с сыном-вундеркиндом движется в направлении, знакомом по многим другим фильмам

Фото: Film Factory Знакомство отца с сыном-вундеркиндом движется в направлении, знакомом по многим другим фильмам

Фото: Film Factory

Вольфгангу (Жорди Каталан), названному так, конечно же, в честь Моцарта, десять лет, и, как и его знаменитый тезка, он талантливый пианист. А еще у него IQ 152 и расстройство аутистического спектра — такое сочетание, безусловно, встречается и в жизни, но в фильме мальчик выглядит не живым ребенком, а ходячим стереотипом из тех времен, когда, чтобы показать на экране такого необычного человека, нужно было непременно сделать его еще и гением. В результате вместо честного рассказа о жизни особых детей и их близких авторы «Вундеркинда» слепили сентиментальную сказочку, полную нелепых сюжетных поворотов и оглушающую зрителя фортепьянными переборами и скрипичными запилами в самые неподходящие моменты.

Картина сразу начинается с ударной ноты — похорон матери Вольфганга Ингрид (Наусикаа Боннин). Пока взрослые пытаются утешить ребенка словами, что его мама превратилась в звездочку на небе, он, как и положено киношному аутисту, противопоставляет этой слащавой чуши научные факты (с момента смерти Ингрид прошло всего 22 часа, клетки ее организма продолжают регенерироваться, поэтому технически она еще не умерла) и составляет в блокноте список пришедших на похороны. Однако следом происходит событие, которое заставляет мальчика по-настоящему разволноваться: бабушка Матильда (Анхельс Гоньялонс) сообщает, что, согласно последней воле Ингрид, жить он будет не с ней, а со своим отцом Карлосом (Мики Эспарбе), до этого все десять лет в жизни Вольфганга отсутствовавшим.

Карлос, естественно, представляет собой полную противоположность своему сыну-гению. Если Вольфганг серьезен и скрупулезен даже в мелочах, то он крайне легкомысленный и безалаберный. Если Вольфганг перескочил в школе через два класса и прекрасно играет на пианино, то Карлос — актер-неудачник, который постоянно получает отказы на кастингах и прозябает в мелкой роли в дурацком сериале. Если Вольфганг часто ведет себя так, как будто ему намного больше десяти, то Карлос так и не успел повзрослеть. Однако теперь ему выпадает шанс сделать это в ускоренном режиме, впервые в жизни взяв на себя ответственность не просто за ребенка, а за ребенка, к которому нужен особый подход.

Притирка друг к другу двух столь непохожих людей идет по проторенной дороге, проложенной еще «Человеком дождя» (1988). Место телевизора в холостяцкой квартире Карлоса занимает пианино, а сам он вынужден постепенно отказаться от своих вредных привычек, учиться рано вставать, не опаздывать, покупать для завтрака полезные хлопья, которые предпочитает Вольфганг, а не сладкие, которые бы выбрал любой другой ребенок, и готовить специальную еду по строгому расписанию, установленному мальчиком, потому что еду, заказанную в общепите, он не ест. В процессе всего этого происходят события, которые по идее должны быть смешными (Вольфганг застает папу с подругой) или драматичными (Вольфганг чуть не тонет во время поездки на пляж), но решены они настолько трафаретно, что не вызывают ни смеха, ни волнения.

Кроме того, мальчик, про которого неоднократно говорится, что он не умеет врать, втайне от взрослых записывается на экзамены в Парижскую музыкальную академию, где училась его мама. Именно в поездке в Париж между ним и почти исправившимся к тому моменту Карлосом наконец-то устанавливается эмоциональная связь, но эта сюжетная линия выглядит самой искусственной и манипулятивной из всех.

А еще авторы фильма пытаются рассказать о проживании потери: смерти Ингрид, которая затрагивает и Вольфганга, и его отца, и бабушку. Но поскольку настоящей драмы «Вундеркинд» избегает как огня, эта сложная тема оказывается для них неподъемной и разрешается самым предсказуемым и прямолинейным образом. Вольфганг — ребенок необычный и удивительный, чего никак не скажешь о фильме.

Юлия Шагельман