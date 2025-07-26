Сегодня исполняется 63 года первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет член Совета федерации РФ, гроссмейстер, чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин:

— Уважаемый Сергей Владиленович! Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения! Ваш непоколебимый авторитет и стойкая патриотическая позиция заслуживают бесспорного уважения. За годы плодотворной работы Вы делом доказали способность решать самые сложные задачи. Ваша деятельность является достойным примером служения Отечеству, самоотверженного труда на благо государства и общества. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго.

Поздравления передает президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург):

— Уважаемый Сергей Владиленович! C момента, когда началась СВО, я внимательно следил еще за тем, что будет делать и говорить элита. Как будет поступать и как себя вести в наступившее беспощадное время? Важно понимать, кто наш союзник, а кто враг. Кто вьет вьюна, кто лезет под кровать, а кто останется верным? Кто способен смотреть войне прямо в глаза, не отводя зрачков? Кому можно доверять и что необходимо нам для Победы? И получил ответ, когда на Всероссийском форуме классных руководителей я услышал в Вашем выступлении такие слова: «Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда». Полностью согласен! Мы постоянно взаимодействуем со школьниками и учителями, так как многие наши программы именно для них. У безыдейного, разобщенного шансов выжить нет. Вы видите главное. Раньше мы восхищались, когда Вы могли запросто — без мигалок и охраны — приехать к нам на Байк-шоу или на нашу Новогоднюю детскую сказку. Сейчас — без конца приезжаете на фронт и доходите до батальонов. Проводите совещания и принимаете решения, исходя из увиденного собственными глазами, а не по бумажкам. Вы — верующий, некабинетный, народный. Потому Вы — наш. Россия меняется, медленно, но неуклонно сплачивается, сливается в монолит, а значит — выстоим. Нам еще предстоит увидеть, как через испытания воскреснет Россия! С днем рождения, Сережа!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»