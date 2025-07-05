В базу украинского «Миротворца» внесли актрису Светлану Ходченкову

Российская актриса Светлана Ходченкова включена в базу сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение границы Украины» из-за поездки в Крым, а также за участие в «попытках оккупации республики». Также утверждается, что актриса вела незаконную коммерческую деятельность на полуострове.

Госпожа Ходченкова снималась в фильмах вместе с Владимиром Зеленским, который позже стал президентом Украины. Актриса и бывший актер исполнили роли в фильме «Любовь в большом городе» режиссера Марюса Вайсберга, а также в картине «Служебный роман. Наше время» Сарика Андреасяна, который тоже числится в базе «Миротворца».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуют персональные данные людей, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. В России сайт заблокирован.