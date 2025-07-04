В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом 9-летнего ребенка

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который ударил ножом 9-летнего ребенка в Сергиевом посаде. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

Сотрудники МВД получили сообщение об инциденте около 18:15 мск. По предварительным данным, ребенок сидел на качелях во дворе многоквартирного дома на Новоугличском шоссе. Мужчина подошел к нему сзади и ударил ножом в шею. После этого нападавший скрылся.

Ребенок госпитализирован. В подмосковном Минздраве сообщили ТАСС, что его состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Установление обстоятельств происшествия взяла на контроль Сергиево-Посадская городская прокуратура.