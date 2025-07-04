Шпионский Петербург

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении казахстанца Артура Мартынова, которому инкриминируют семь уголовных статей, включая шпионаж и покушение на теракт. Наказание по нескольким из них предусматривает до 20 лет тюрьмы либо пожизненное. Фигурант, по версии следствия, согласился поджигать сотовые вышки в агломерации осенью 2023 года. Также ему вменяют передачу иностранной разведке координат нефтеперерабатывающего предприятия, на которое позже была совершена атака БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В обвинительном заключении говорится, что в сентябре и октябре 2023 года фигурант совершил поджоги трех сотовых вышек в Петербурге и Ленобласти

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В обвинительном заключении говорится, что в сентябре и октябре 2023 года фигурант совершил поджоги трех сотовых вышек в Петербурге и Ленобласти

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца и жителя Республики Казахстан Артура Мартынова. Он обвиняется в покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), пособничестве в террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), шпионаже (ст. 276 УК РФ), диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), а также прохождении обучения в целях осуществления террористической (ст. 205.3 УК РФ) и диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ). По последним двум составам фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы. Санкция по остальным статьям предусматривает по верхней планке до 20 лет заключения.

Надзорный орган полагает, что Мартынов является «мотивированным пособником украинской спецслужбы». В Россию, по информации ведомства, он прибыл под легендой работы. Обвиняемый, по версии следствия, согласился за вознаграждение совершить в Петербурге и Ленобласти преступления в отношении объектов связи и энергетической инфраструктуры.

Речь идет про диверсии в отношении объектов крупнейших операторов связи.



Так, в сентябре и октябре 2023 года были совершены поджоги трех сотовых вышек и распределительного щита в Петербурге и Ленобласти. Также фигуранту вменяется попытка сжечь трансформатор.

«Обвиняемый прошел обучение, изучил полученные от иностранного куратора в мессенджере сообщения о расположении объектов преступных посягательств, способах изготовления и применения горючего вещества и совершения поджогов»,— указали в прокуратуре.

Кроме того, Артур Мартынов, как сказано в обвинительном заключении, собрал и передал иностранной разведке координаты нефтеперерабатывающего комплекса на территории города.

Как выяснил «Ъ-СПб», именно это предприятие было атаковано беспилотниками в конце января 2024 года. Тогда дрон был сбит ПВО, но его обломки все-таки долетели до Невского района и упали на территории завода «Невский мазут».



Дело будет направлено в 1-й Западный окружной военный суд. Обвиняемый Мартынов, как стало известно «Ъ-СПб», вину отрицает, отказывается от дачи показаний и в целом отказывается общаться с кем-либо.

Андрей Кучеров