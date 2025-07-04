Глава октагона

Дональд Трамп планирует отдать в следующем году территорию Белого дома под проведение топового турнира UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), и рассчитывает собрать на этом мероприятии как минимум 20 тыс. зрителей. Идея президента США, какой бы экстравагантной она ни выглядела, не удивила американских экспертов. Она лишь подтвердила особенное отношение господина Трампа к смешанным единоборствам, а также к главе UFC Дейне Уайту, считающемуся его близким другом и политическим соратником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп на турнире UFC

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters Дональд Трамп на турнире UFC

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

О планах впервые использовать территорию Белого дома как площадку для крупного спортивного состязания Дональд Трамп сообщил во время своего визита в Айову. Он рассказал о них в рамках обсуждения празднования 250-летия независимости США, которое будет отмечаться через год. Господин Трамп говорил о «многих невероятных событиях», подчеркнув, что «бой UFC — это тоже было бы круто».

Он отметил, что на территории президентской резиденции «полно места» и что там можно провести «полноценный, чемпионский бой», собрав аудиторию в «20–25 тыс. зрителей».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Дональд Трамп был «абсолютно серьезен», когда анонсировал турнир в 2026 году.

Впрочем, как бы экстравагантно его предложение ни звучало, оно на самом деле не слишком удивило общеполитические и спортивные вроде ESPN медиаресурсы США. Дело в том, что оно подтвердило версию о том, что Дональд Трамп интересуется несколькими видами спорта, но один из них является для него очень особенным. Как и функционер, который руководит основным в нем промоушеном.

С UFC в середине 1990-х, собственно, началась история MMA. Но некоторое время эта структура, как и сам жанр, оставалась довольно маргинальной. Ее резкий взлет связан с приобретением промоушена в 2001 году братьями Фрэнком и Лоренцо Фертитта, а также их компаньоном Дейной Уайтом, занявшим пост президента структуры и с тех пор, несмотря на то что она уже успела сменить владельцев, перейдя в середине прошлого десятилетия под контроль Endeavor, его не покидавшим.

Так вот, первые турниры UFC в «новую эпоху» прошли в принадлежавшем еще не вовлеченному плотно в политику миллиардеру Дональду Трампу отеле Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити.

Как считает USA Today, именно на них состоялось его знакомство, позже переросшее в крепкую дружбу, с господином Уайтом, который признавался Fox News, что популярный предприниматель, по сути, дал старт промоушену. И именно благодаря этим турнирам увлечение господина Трампа смешанными единоборствами переросло в настоящую страсть. Об этом свидетельствует целый ряд фактов. Например, Дональда Трампа довольно часто видят на турнирах UFC. А некоторые его посещения боев выглядят чем-то большим, чем просто визит на интересное спортивное соревнование. Скажем, в 2024 году на турнире UFC в Ньюарке господин Трамп впервые появился на публике после предъявленных ему обвинений в связи со скандалом по поводу выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Боями промоушена он в ноябре отметил свою победу на выборах. Уже в этом году Дональд Трамп испробовал и эффектный вариант прохода к своему месту на стадионе — по тоннелю, через который двигаются в октагон участники матчей.

В команде господина Трампа на важном посту есть выходец из UFC. Это директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Раньше он отвечал за пиар в промоушене. Наконец, близость Дональда Трампа и Дейны Уайта идеально описывает история с прошлогодним съездом Республиканской партии в июле, утвердившим Дональда Трампа кандидатом в президенты. Представлять его на нем доверили господину Уайту.

CNN предполагает, что в основе увлечения Дональда Трампа MMA лежит и вполне практический интерес. Оно помогает ему поддерживать имидж «бойца», не боящегося никаких препятствий.

Алексей Доспехов