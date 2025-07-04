С начала работ на Кубани и в Крыму от мазута очистили 673,3 км побережья

В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе с начала проведения работ от нефтепродуктов очистили более 673,3 км берега. Специалисты собрали порядка 167 тыс. т загрязненного песка и грунта, вывезли 152 тыс. т, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района водолазы ежедневно собирают мазут со дна Черного моря. Уже совершили более 9,2 тыс. спусков. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовали 7,4 тыс. кв. м дна. Собрали более 500 т отходов.

На территории Краснодарского края обследовано 325 км побережья. От мазута очистили более 314 км, собрали более 165 тыс. т песка, грунта и гальки.

В Крыму обследовали 500 км берега от Керчи до села Портовое. Волонтеры очистили около 255 км побережья и собрали более 904 т загрязненного песка и грунта.

В Севастополе специалисты исследовали 165 км берега между Ласпи и Андреевкой. Всего для утилизации вывезли 849,7 т замазученного песка и грунта.

«При мониторинге берега новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано»,— отметили в МЧС.

Алина Зорина