Экс-глава курского здравоохранения получила условный срок за злоупотребления

Ленинский райсуд Курска признал бывшего председателя областного комитета здравоохранения (сейчас — министерство) Елену Палферову виновной в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ей назначено три года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. руб. и двухлетним запретом занимать должности на госслужбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело Елены Палферовой рассматривалось с лета прошлого года. Обвинение касалось обстоятельств закупок лекарств для льготных категорий граждан в 2020–2021 годах. Следствие считало, что Елена Палферова при наличии финансирования не организовала проведение закупок, что привело к дефициту препаратов и ухудшению здоровья людей. Те лекарства, которые все же были куплены чиновниками, оказались невостребованными и с истечением срока годности были уничтожены. Следствие оценивало ущерб бюджету от действий бывшей чиновницы на сумму более 24 млн руб.

Как указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы региона, на стадии предварительного и судебного следствия Елена Палферова в полном объеме возместила имущественный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

Елена Палферова покинула пост главы комитета здравоохранения осенью 2021 года после двух лет работы. Перед этим министр здравоохранения Михаил Мурашко раскритиковал ее за низкие темпы вакцинации и срыв сроков по переходу на электронные медкарты.

Сергей Толмачев, Воронеж