Air Arabia начал полеты по маршруту Сочи — Шарджа

Международный аэропорт Сочи запустил регулярные рейсы авиакомпании Air Arabia в Объединенные Арабские Эмираты по маршруту Шарджа — Сочи. Первый рейс состоялся 27 июня, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сочи стал шестым городом России, имеющим прямое авиасообщение с Шарджей, наряду с Москвой, Казанью, Самарой, Уфой и Екатеринбургом. Полеты будут выполняться шесть раз в неделю с понедельника по субботу на самолетах А-320, которые вмещают 179 пассажиров.

Генеральный директор аэропортового холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин отметил, что Сочи активно развивается как международный хаб, привлекая иностранных туристов и предлагая россиянам новые возможности для путешествий. Шарджа станет третьим городом ОАЭ в маршрутной сети аэропорта Сочи, что подчеркивает укрепление связей между странами.

Руководитель добавил, что благодаря широкой маршрутной сети Air Arabia путешественники смогут легко добираться в страны Ближнего Востока, Азии и Африки.

Генеральный директор группы Air Arabia Адель Аль Али подчеркнул, что открытие нового маршрута укрепит связи с Россией, предоставляя клиентам удобные и доступные варианты авиаперелетов между двумя странами и поддерживая туристические и торговые отношения.

Шарджа — третий по величине город в ОАЭ, считается культурной столицей страны. Эмират расположен на берегах Персидского и Оманского заливов и соседствует с Дубаем.

С 30 марта аэропорт Сочи начал работу по весенне-летнему расписанию. В этом сезоне предусмотрено 85 направлений, включая 57 внутренних и 28 международных. Обслуживание маршрутов осуществляется 31 авиакомпанией.

Мария Удовик