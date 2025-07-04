Задержан находящийся 32 года в розыске за грабеж житель Приангарья

Иркутские правоохранители задержали подозреваемого в грабеже, который находился в розыске с 1993 года. Злоумышленника нашли в Санкт-Петербурге и доставили под конвоем в Иркутск, сообщили в пресс-службе полиции Приангарья.

По информации ГУ МВД России по Иркутской области, в 1993 году в дежурную часть милиции Усть-Илимска обратилась женщина, которая рассказала, что пока ее не было дома, злоумышленники ворвались в квартиру и на глазах у ее дочери и маленькой внучки похитили несколько шуб, магнитофон, плеер, радиоприемник, ювелирные изделия и наличные.

Расследование установило, что в налете участвовали пять человек. Троих грабителей задержали по горячим следам. Еще одного поймали в 2005 году. Последний, пятый участник нападения, оставался в федеральном розыске. Оперативники установили, что после совершения преступления подозреваемый уехал в другую страну, где поменял имя. В последующем перебрался в Санкт-Петербург.

Илья Николаев