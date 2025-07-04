В Шадринске котельную обязали вернуть подачу горячей воды в Северный поселок

Шадринский районный суд наложил обеспечительные меры в отношении ООО «Котельная ДСК» по подаче тепловой энергии для горячего водоснабжения в Северном поселке. Объект запустили, скоро подача возобновится в полном объеме, сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании (КГК).

ООО «Котельная ДСК» обеспечивает поселок энергией с лета прошлого года. С 20 июня 2025-го предприятие прекратило подачу тепла, ссылаясь на задолженность КГК и необходимость ремонта оборудования. По графику котельную должны были отключить с 4 по 18 августа. Перерыв в водоснабжении в иное время нарушает права граждан, отмечают в пресс-службе компании. КГК обратилась в прокуратуру, и ведомство подало иск к предприятию. Сейчас котельную запустили, но температура поднимается медленно. Подача горячей воды жителям Северного поселка возобновится в полном объеме, когда температура достигнет 60 градусов.

Курганская генерирующая компания также подала иск к «Котельной ДСК» о защите деловой репутации. По данным КГК, руководство предприятия ложно обвинило ее в задержке расчета за поставку энергии. Организации начислили оплату в 48 млн руб., больше половины этой суммы она перечислила. Оставшаяся же часть имеет спорный характер, утверждает пресс-служба организации, и вопрос об этом долге рассматривается в суде.

Виталина Ярховска