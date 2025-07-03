Трое белгородцев ранены после атаки дронов

Двое мирных жителей в четверг, 3 июля, получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, в посеке Октябрьский дрон попал в многоэтажку — женщина получила баротравму и осколочные ранения спины. На скорой ее отправили в больницу №2 Белгорода. Взрыв выбил окна в шести квартирах, повредил четыре машины.

Другой дрон атаковал неназванный губернатором «социальный объект» в селе Бессоновка. Сотрудник учреждения получил баротравму, поверхностные осколочные ранения головы и спины. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации белгородец отказался. В здании после удара была повреждена стена и выбиты окна.

UPD: Ранен еще один житель Белгородской области, сообщил губернатор. Украинский дрон нанес удар по грузовику в селе Головчино Грайворонского округа — был банен мужчина. Он получил баротравму. Белгородца на скорой отправили больницу №2 областного центра.

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Сергей Калашников