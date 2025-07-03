Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 июля

09:36. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев. Она была введена в 22:58 2 июля.

09:13. В Белгородской области в рамках региональной программы «Сталь» к очному обучению приступят 67 человек. Оно начнется в следующем месяце, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

08:19. Отбой воздушной опасности в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

07:17. За ночь над Белгородской областью сбили 27 БПЛА, над Воронежской — 22, еще десять над Липецкой и восемь над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

04:51. Ночью обломки беспилотника упали на частный дом в Липецком округе Липецкой области. В результате погибла хозяйка 1954 года рождения. Еще два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

01:27. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.