В Москве задержан азербайджанский авторитетный предприниматель Вагиф Сулейманов

Правоохранительные органы задержали в Москве азербайджанского авторитетного предпринимателя Вагифа Сулейманова (Вагифа Бакинского). Поводом для задержания, по данным «Ъ», стало нарушение правил пребывания в России.

Вагифа Сулейманова, по информации «Ъ», отправили в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве для депортации в Азербайджан.

Господина Сулейманова связывают с разными бизнес-проектами в Москве, в частности с «Фуд-Сити» на Калужском шоссе. Он родился в Тбилиси 15 августа 1965 году, юность провел в Баку, в 1990-е перебрался в Россию. 4 ноября 2006 года был задержан в Москве за хранение 33 гр гашиша.