Владельца парка «Тайган» Олега Зубкова выписали из больницы

Владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова выписали из больницы. На лечении он пробыл 10 дней. Видео опубликовано в Telegram-канале парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам Олега Зубкова, состояние его здоровья позволило врачам перевести его на домашнее лечение. Сейчас он говорит с трудом, но голос должен восстановиться.

«Я воскрес, еще есть дырки, которые зарастут»,— отметил он.

Кроме того, по словам Олега Зубкова, 8 июля в 12:00 в парке состоится пресс-конференция.

Нападение льва произошло 22 июня на территории парка «Тайган», где предприниматель получил множественные травмы. Согласно версии сотрудников учреждения, хищник среагировал на резкий звук закрывшейся двери.

Алина Зорина