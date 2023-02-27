Уголовное дело оказалось просроченным

Нижегородский райсуд, с 2019 года судивший бывшего арбитражного управляющего Андрея Горшкова, обвиненного в мошенничестве и нанесении ущерба в размере 69 млн руб. кулебакскому «Теплоэнергосервису», прекратил уголовное дело за истечением сроков давности. Два обвинительных приговора в отношении Андрея Горшкова ранее были отменены, а в третий раз его освободили от ответственности вместе со вторым фигурантом дела — бывшим майором МВД Эльчином Байрамовым. Обжаловать это очевидное решение прокуратура, которая ранее просила посадить обоих арбитражников на восемь лет, не стала.
Бывшего арбитражного управляющего судили четыре года с перерывами
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как следует из картотеки Нижегородского райсуда, третий по счету судебный процесс по резонансному уголовному делу в отношении бывшего арбитражного управляющего Андрея Горшкова и отставного майора МВД Эльчина Байрамова завершился тем, что обоих освободили от уголовной ответственности по истечении сроков давности уголовного преследования. Оба фигуранта согласились на прекращение дела по нереабилитирующему обстоятельству.
Уголовное разбирательство в отношении Андрея Горшкова, известного своим участием в банкротстве ряда крупных предприятий, в том числе завода РУМО, было одним из самых длительных. Следователи МВД и СК около пяти лет разбирались в банкротных схемах, а судить обоих фигурантов начали еще в 2019 году.
Однако два обвинительных приговора были отменены, и уголовное дело направлялось на новое рассмотрение.
Андрея Горшкова обвиняли по ст. 165 УК РФ в причинении особо крупного имущественного вреда муниципальному предприятию Кулебакского района «Теплоэнергосервис». В процедуре банкротства районный поставщик теплоэнергии и горячей воды управлялся конкурсным управляющим. По версии следствия, в цепочку расчетов банкрота с населением была включена посредническая фирма «Альянс», с которой заключались договоры купли-продажи тепловой энергии. Обвинение доказывало, что Андрей Горшков, контролируя фирму-посредника, вывел часть выручки «Теплоэнергосервиса» в размере 69 млн руб. По версии следствия, на эти деньги он путешествовал, платил вознаграждение себе и своей команде, перечислял средства по договорам займа.
Также Андрею Горшкову инкриминировали покушение на мошенничество при помощи фиктивной задолженности. По версии следствия, в 2011–2012 годах, участвуя в процедуре банкротства ФГУП Учхоз «Новинки», он пытался включить в реестр кредиторов требования на общую сумму 39,5 млн руб.: якобы по договорам подконтрольные фирмы поставляли крупному хозяйству удобрения и аммиачную селитру. Однако в августе 2013 года арбитражный суд выявил нарушения в работе, и господина Горшкова отстранили от управления банкротством учхоза, имевшего более тысячи га земли в пригороде Нижнего Новгорода.
Третий эпизод также касался предоставления в арбитражный суд фиктивных документов. По нему Андрея Горшкова вместе с Эльчином Байрамовым, который от своей юрфирмы «Линия защиты» инициировал банкротство учхоза, обвинили в попытке включить фиктивное право требования к «Новинкам» на сумму 10 млн руб. Оба фигуранта вину не признавали, а Андрей Горшков на первых заседаниях утверждал, что его дело сфабриковали сотрудники управления МВД по ПФО, впоследствии упраздненного.
Что касается бывшего майора Эльчина Байрамова, в 2014 году он в Москве получил срок за мошенничество по засекреченному делу о банкротстве самарской компании и досидел его в нижегородском СИЗО, будучи арестован уже за эпизод с фиктивным требованием.
Учитывая, что со времени предполагаемых преступлений, инкриминируемых обоим участникам банкротства «Новинок», прошло более 10 лет, прокуратура также не стала возражать против прекращения дела по срокам давности.
В двух предыдущих процессах гособвинение обжаловало обвинительные приговоры, считая их слишком мягкими и требуя наказать бывших арбитражников реальными сроками.
Андрей Горшков сообщил, что по-прежнему считает себя невиновным, но за годы разбирательств устал добиваться оправдания. «Два приговора было, две отмены. В третий процесс уже свидетели перестали ходить. В итоге гора родила мышь — уму непостижимо, сколько государственных средств и времени было затрачено на это расследование, сотни людей в нем были задействованы. Поскольку я сейчас бизнесом в Москве занимаюсь, мне было неинтересно постоянно ездить в суд и ждать, когда судебная система переварит это заказное дело», — сообщил бывший конкурсный управляющий.