Уголовное дело оказалось просроченным

Нижегородский райсуд, с 2019 года судивший бывшего арбитражного управляющего Андрея Горшкова, обвиненного в мошенничестве и нанесении ущерба в размере 69 млн руб. кулебакскому «Теплоэнергосервису», прекратил уголовное дело за истечением сроков давности. Два обвинительных приговора в отношении Андрея Горшкова ранее были отменены, а в третий раз его освободили от ответственности вместе со вторым фигурантом дела — бывшим майором МВД Эльчином Байрамовым. Обжаловать это очевидное решение прокуратура, которая ранее просила посадить обоих арбитражников на восемь лет, не стала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшего арбитражного управляющего судили четыре года с перерывами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывшего арбитражного управляющего судили четыре года с перерывами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из картотеки Нижегородского райсуда, третий по счету судебный процесс по резонансному уголовному делу в отношении бывшего арбитражного управляющего Андрея Горшкова и отставного майора МВД Эльчина Байрамова завершился тем, что обоих освободили от уголовной ответственности по истечении сроков давности уголовного преследования. Оба фигуранта согласились на прекращение дела по нереабилитирующему обстоятельству.

Уголовное разбирательство в отношении Андрея Горшкова, известного своим участием в банкротстве ряда крупных предприятий, в том числе завода РУМО, было одним из самых длительных. Следователи МВД и СК около пяти лет разбирались в банкротных схемах, а судить обоих фигурантов начали еще в 2019 году.

Однако два обвинительных приговора были отменены, и уголовное дело направлялось на новое рассмотрение.

Андрея Горшкова обвиняли по ст. 165 УК РФ в причинении особо крупного имущественного вреда муниципальному предприятию Кулебакского района «Теплоэнергосервис». В процедуре банкротства районный поставщик теплоэнергии и горячей воды управлялся конкурсным управляющим. По версии следствия, в цепочку расчетов банкрота с населением была включена посредническая фирма «Альянс», с которой заключались договоры купли-продажи тепловой энергии. Обвинение доказывало, что Андрей Горшков, контролируя фирму-посредника, вывел часть выручки «Теплоэнергосервиса» в размере 69 млн руб. По версии следствия, на эти деньги он путешествовал, платил вознаграждение себе и своей команде, перечислял средства по договорам займа.

Также Андрею Горшкову инкриминировали покушение на мошенничество при помощи фиктивной задолженности. По версии следствия, в 2011–2012 годах, участвуя в процедуре банкротства ФГУП Учхоз «Новинки», он пытался включить в реестр кредиторов требования на общую сумму 39,5 млн руб.: якобы по договорам подконтрольные фирмы поставляли крупному хозяйству удобрения и аммиачную селитру. Однако в августе 2013 года арбитражный суд выявил нарушения в работе, и господина Горшкова отстранили от управления банкротством учхоза, имевшего более тысячи га земли в пригороде Нижнего Новгорода.

Третий эпизод также касался предоставления в арбитражный суд фиктивных документов. По нему Андрея Горшкова вместе с Эльчином Байрамовым, который от своей юрфирмы «Линия защиты» инициировал банкротство учхоза, обвинили в попытке включить фиктивное право требования к «Новинкам» на сумму 10 млн руб. Оба фигуранта вину не признавали, а Андрей Горшков на первых заседаниях утверждал, что его дело сфабриковали сотрудники управления МВД по ПФО, впоследствии упраздненного.

Что касается бывшего майора Эльчина Байрамова, в 2014 году он в Москве получил срок за мошенничество по засекреченному делу о банкротстве самарской компании и досидел его в нижегородском СИЗО, будучи арестован уже за эпизод с фиктивным требованием.

Учитывая, что со времени предполагаемых преступлений, инкриминируемых обоим участникам банкротства «Новинок», прошло более 10 лет, прокуратура также не стала возражать против прекращения дела по срокам давности.

В двух предыдущих процессах гособвинение обжаловало обвинительные приговоры, считая их слишком мягкими и требуя наказать бывших арбитражников реальными сроками.

Андрей Горшков сообщил, что по-прежнему считает себя невиновным, но за годы разбирательств устал добиваться оправдания. «Два приговора было, две отмены. В третий процесс уже свидетели перестали ходить. В итоге гора родила мышь — уму непостижимо, сколько государственных средств и времени было затрачено на это расследование, сотни людей в нем были задействованы. Поскольку я сейчас бизнесом в Москве занимаюсь, мне было неинтересно постоянно ездить в суд и ждать, когда судебная система переварит это заказное дело», — сообщил бывший конкурсный управляющий.

Роман Кряжев