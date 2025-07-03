Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, во сколько обходится содержание команды и лошадей, которые участвуют в элитных соревнованиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Одним из самых дорогих видов спорта в мире считается поло. Зрелище своеобразное, но во многих странах этот вид стал культовым. Не просто так поло называют игрой королей. Некоторые СМИ утверждают, что в Великобритании, а особенно в Аргентине, поло любят почти как футбол.

Возможно, это преувеличение, но без внимания поло точно не остается. Правила игры просты: в каждой команде четыре человека, которые верхом на лошадях пытаются забить с помощью специальных клюшек небольшой мяч в ворота соперника. Причем игроки постоянно меняют лошадей, а цены на породистых и хорошо обученных скакунов были высокими во все времена. Каждый профессиональный игрок должен иметь не менее восьми лошадок, и цена такого "конного гаража" может превышать $1 млн.

Добавим к этому содержание и транспортировку, которая тоже стоит немало. Например, перевезти лошадь из Европы в США обойдется примерно в $40 тыс. Так что некоторые профи имеют скакунов на каждом континенте, чтобы не возить их туда-сюда. Годовое содержание команды обходится от $2 млн до $5 млн. Честно говоря, недорого по сравнению с другими популярными видами спорта. Но попасть на элитные турниры может не каждый. Именно эта элитарность и участие в турнирах особ королевской крови привлекает сюда болельщиков. Зачастую тоже непростых. И не удивительно, что массовым поло так и не стало, хотя британцы очень старались.

На заре XX века этот вид спорта даже был включен в программу Олимпийских игр, но после Второй мировой войны, места в олимпийском движении поло уже не нашлось. И дело тут не в дорогих лошадях, а в низкой популярности в целом ряде стран, в числе которых и Россия. Как оказалось даже такие дисциплины, как выездка, троеборье и конкур привлекают больше внимания болельщиков, чем конное поло, несмотря на всю его элитарность.

Владимир Осипов