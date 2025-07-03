В Московском кредитном банке сменилось руководство

По данным нескольких источников «Ъ» на финансовом рынке, наблюдательный совет Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (МКБ) могла возглавить Дина Маликова. В настоящее время она занимает пост главы правления банка ВБРР.

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Фото: Ассоциация банков России Дина Маликова

Фото: Ассоциация банков России

27 июня на годовом собрании акционеры МКБ выбрали новый состав наблюдательного совета банка. На первом заседании набсовета 1 июля было принято решение досрочно прекратить полномочия предправления банка Максима Коржова. Он проработал на этой должности чуть более полугода. Кто занял эту должность, в сообщении банка не раскрывается.

МКБ и ВБРР входят в число системно значимых банков. Согласно опубликованной отчетности на 1 апреля 2025 года, активы МКБ составляли 4,89 трлн руб. (8-е место среди банков), капитал — 361,5 млрд руб. Активы ВБРР составляли 2,39 трлн руб. (12-е место), капитал — 183 млрд руб. «Ъ» направил запросы в МКБ, ВБРР и ЦБ.

Отдел финансов