Студенту из Белореченска грозит пожизненное заключение за сбыт наркотиков

В Белореченске полицейские задержали 18-летнего студента по подозрению в сбыте наркотиков в Лабинске, Кропоткине, Армавире и Курганинске. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани, молодой человек распространял запрещенные вещества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При обыске в комнате общежития студента изъяли 184 свертка с наркотиками общей массой свыше 160 гр, 20 свертков с психоактивным веществом и шесть капсул с прегабалином.

По версии следствия, запрещенные вещества подозреваемый планировал распространять через тайниковые закладки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Анна Гречко