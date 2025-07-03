ИНСОМАР: большинство россиян относятся к американцам равнодушно

Более двух третей россиян (69%) не испытывают никаких эмоций по отношению к обычным жителям США, а 22% респондентов относятся к ним скорее позитивно. Это следует из результатов опроса, проведенного компанией ИНСОМАР накануне отмечаемого 4 июля Дня независимости США.

«Россияне не испытывают негатива по отношению к обычным американцам»,— констатируют исследователи. Скорее негативные эмоции испытывают 5% опрошенных, и еще 4% затруднились с ответом. При этом о положительном отношении к простым американцам сегодня чаще говорят мужчины (26%), чем женщины (19%).

Кроме того, выяснили в ИНСОМАР, почти половина россиян (46%) следит за курсом американского доллара. Среди них 33% интересуются этим время от времени, а 13% — регулярно. Курс доллара больше интересует мужчин (54% против 41% женщин) и молодежь до 30 лет (53% против 38% более взрослых россиян).

Божена Иванова