Мэрия Челябинска отдаст под снос «немецкий квартал»

Администрация Челябинска подготовила распоряжение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в Металлургическом районе, где сейчас находится «немецкий квартал». Восемь многоквартирных домов планируется снести. Проект распоряжения опубликован на официальном сайте мэрии.

Под комплексное развитие отдают участок, ограниченный улицами Социалистическая, Жукова, Дегтярева и Мира, общей площадью 1,63 га. Запланированный минимальный объем капитального строительства составляет 27,3 тыс. кв. м. Реализовать проект необходимо в течение семи лет.

«Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о КРТ»,— говорится в проекте распоряжения.

Для реализации проекта победителю аукциона предстоит снести восемь многоквартирных домов на улице Социалистическая. Эти дома образуют «немецкий квартал». Они строились в 1940-х годах рабочими «трудармии» — советскими немцами, репрессированными большевиками.

В 2017 году квартал включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, а в 2019-м — исключили по результатам специально проведенной экспертизы. В 2020 году челябинский краевед Юрий Латышев добился в суде признания незаконным приказа государственного комитета по охране памятников Челябинской области об исключении квартала из реестра. В 2021 году по заказу ведомства была проведена повторная экспертиза, признавшая, что дома в «немецком квартале» не имеют никакой культурной ценности. Сейчас этих зданий в реестре выявленных памятников нет.