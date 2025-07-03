Для работы над бюджетом Красноярска в новых границах создали рабочую группу

В мэрии Красноярска создали рабочую группу, которая займется решением бюджетных, финансовых и имущественных вопросов, возникающих в ходе создания городского округа. Соответствующее распоряжение и. о. главы города Алексея Шувалова вышло 3 июля.

Рабочая группа станет коллегиальным совещательным органом. В числе ее задач — разработка и утверждение плана мероприятий по составлению проекта бюджета города на 2026-2028 годы.

Группу возглавит первый вице-мэр Роман Одинцов. В числе ее членов, среди прочих, указаны руководители нескольких сельсоветов, которые присоединяются к столице края.

Как писал «Ъ-Сибирь», 19 июня вступил в силу закон Красноярского края о муниципальной реформе. Он, в частности, изменил существовавшие границы между рядом районов и городов. В состав Красноярска вошли части территорий Емельяновского и Березовского районов.

Валерий Лавский