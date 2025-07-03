Мэрия отказалась от иска по сносу киосков с земли возле храма в Перми

Администрация Дзержинского района Перми отказалась от судебных требований по сносу киосков возле прихода храма во имя святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев по ул. Хабаровской, 68а. Согласно материалам на сайте Арбитражного суда Пермского края, истец требовал от прихода храма и ИП Дениса Николаева демонтировать нестационарный торговый объект, расположенный на одном участке с религиозным учреждением. В судебном определении от 4 июня сообщается, что районная администрация ходатайствовала об отказе от исковых требований. Суд постановил принять этот отказ и прекратить производство по делу.

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Администрация Дзержинского района просила демонтировать на участке храма два павильона без вывесок. Ранее в онлайн-справочнике 2ГИС отмечалось, что там работают киоски по продаже рыбы и кондитерских изделий. Сейчас в 2ГИС никакие торговые павильоны по ул. Хабаровской, 68а, не значатся.

Ранее сообщалось, что мэрия Перми подала свыше 50 исков о сносе НТО с частных земель. Иски подаются в соответствии с Типовым положением о территориальных органах, утвержденным решением гордумы от 2013 года. Согласно ему, администрации районов уполномочены выявлять самовольные постройки и обращаться в суд с исками, объясняли «Ъ-Прикамье» в мэрии.