Бой со мной, бой со мной всегда

Противостояние между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, на кону в котором стоит статус короля супертяжелого веса в профессиональном боксе, кажется, продолжится третьим боем. Его анонсировал британец, проигравший два предыдущих, но, как и украинский чемпион, заработавший благодаря выступлениям огромные призовые. Фьюри утверждает, что бой состоится в апреле будущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик (справа) и Тайсон Фьюри

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Александр Усик (справа) и Тайсон Фьюри

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

В четверг, 3 июля, Тайсон Фьюри опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) короткий пост: «18 апреля, стадион Wembley. Трилогия». Все освещающие профессиональный бокс медиаресурсы интерпретировали его однозначно — как анонс продолжения противостояния британца и украинца Александра Усика в борьбе за статус короля супертяжелой категории. В промоутерской компании Queensburry BBC подтвердили факт переговоров по этому поводу.

Противостояние, о котором идет речь, стало спортивным хитом прошлого года. Александр Усик и Тайсон Фьюри, две суперзвезды, пользующиеся огромной популярностью, впервые встретились в мае прошлого года, а на кону в их матче стояли все четыре чемпионских пояса: званием Всемирного боксерского совета (WBC) владел Фьюри, остальными — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) — Усик.

Украинец, взяв верх по очкам так называемым раздельным решением (победу ему отдали два арбитра из трех), превратился в абсолютного чемпиона мира.

Вскоре пояса IBF он лишился, отказавшись проводить обязательную защиту по ее версии ради матча-реванша с Тайсоном Фьюри. Но из-за этого позиционирование их повторного поединка как события, выявляющего бесспорного фронтмена категории, не изменилось. В декабре Усик снова одолел Фьюри по очкам, но уже гораздо убедительнее: на всех трех судейских картах значился счет 116:112 в его пользу.

В январе этого года 36-летний Тайсон Фьюри, который чуть моложе Александра Усика (тому уже 38), объявил о том, что завершает карьеру. Однако к этому его сообщению в боксерском мире отнеслись не слишком серьезно, зная о привычке Фьюри грозить уходом в ожидании выгодных вариантов выступлений. Весной он уже публиковал фото и видео активных тренировок в боксерском зале, а посту, похожему на анонс третьего поединка с Усиком, предшествовали два заявления. Одно сделал в X Турки Аль аш-Шейх, руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии.

Именно в столице страны Эр-Рияде, а не на лондонском стадионе Wembley прошли два предыдущих боя Усика и Фьюри, а саудовские структуры выступили в роли их основных инвесторов.

Турки Аль аш-Шейх утверждал, что поговорил с британцем и тот дал ему слово вернуться на ринг в 2026 году, чтобы «поохотиться на кролика». Кроликом Тайсон Фьюри, давно испытывающий пристрастие к треш-току, часто называл Усика.

Второе заявление принадлежит самому Тайсону Фьюри. Он оказался одним из центральных персонажей презентации новой стратегии Международной боксерской ассоциации (IBA), которую та устроила в Стамбуле. Фьюри сидел рядом с президентом IBA Умаром Кремлевым и с удовольствием признавался, что, будучи «молодым и свободным», мог бы подраться в профессиональном турнире структуры, например, с соотечественником Энтони Джошуа, экс-чемпионом мира: «Покажите мне деньги!»

Денег как раз было много в прошлогодних поединках Тайсона Фьюри и Александра Усика. Их востребованность у публики конвертировалась в солидные призовые фонды. Во втором случае гонорары были просто гигантскими: различные источники утверждают, что на двоих Фьюри и Усик получили около $200 млн.

Впрочем, для того, чтобы их третий бой был устроен, нужно устранить одно препятствие. Им является другой британский супертяжеловес — Даниэль Дюбуа, официальный претендент IBF. С ним у Александра Усика уже назначен бой, который пройдет 19 июля на Wembley. И он не выглядит совершенно проходным для Усика.

Дело в том, что однажды он уже пересекся с Даниэлем Дюбуа на ринге — в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Итогом поединка была вполне ожидаемая досрочная — нокаутом в девятом раунде — победа Александра Усика, котировавшегося гораздо выше, чем молодой и еще почти не дравшийся на топовом уровне претендент. Однако запомнился в том матче совсем другой раунд — пятый. В нем Усик оказался на полу после сильного удара Дюбуа по корпусу, в область, где находится резинка боксерских трусов.

Ситуация была очень похожа на нокаут. Однако рефери Луис Пабон посчитал, что удар пришелся ниже пояса, то есть был из разряда запрещенных, и предоставил украинцу время на восстановление.

Это его решение как несправедливое или как минимум чрезвычайно спорное расценили не только представители Дюбуа, пытавшиеся опротестовать результат поединка, но и специализированные боксерские сайты, изучавшие видеозапись эпизода, а также некоторые знаменитости из мира бокса. А после той осечки Даниэль Дюбуа прибавил, в сентябре 2024 года, скажем, жестоко нокаутировав Энтони Джошуа.

Алексей Доспехов