Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 июля

10:19. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов с помощью как минимум 76 боеприпасов и 44 беспилотников. В результате пострадал один человек, разрушения получили два дома и четыре автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:06. СКР будет расследовать вчерашний взрыв дрона под Белгородом, при котором пострадала мирная жительница. Об этом сообщили в ведомстве.

09:39. Сегодня с 10:40 до 10:45 будет проводиться плановая проверка локальной системы оповещения Нововоронежской АЭС и включение сигнала «Внимание всем!». Об этом сообщили представители атомной станции.

09:20. С начала СВО белгородцы, полностью или частично утратившие имущество, получили выплаты на сумму порядка 4 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:50. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

07:04. Ночью дежурные средства ПВО сбили над Курской областью два БПЛА, сообщили в Минобороны.