В Татарстане 2,8 тысяч школьников пересдают ЕГЭ для улучшения результатов

Почти 2,8 тыс. татарстанских выпускников пересдают единый государственный экзамен 3 и 4 июля для улучшения результатов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 2,8 тыс. школьников пересдают ЕГЭ для улучшения результатов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Татарстане 2,8 тыс. школьников пересдают ЕГЭ для улучшения результатов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ЕГЭ 3 июля проводится в 21 пункте проведения экзаменов. Для его проведения были привлечены более 810 работников школ. Экзамен в этот день пересдают 1459 учеников, из них 23 школьника с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

ЕГЭ 4 июля будет проводиться в 21 учреждении. Для организации экзамена привлекут более 670 сотрудников школ. В этот день ЕГЭ будут пересдавать 1336 школьников, из них 14 с ОВЗ.

Результаты экзаменов 3 и 4 июля объявят 15 июля. Уточняется, что выпускники прошлых лет не могут воспользоваться правом на пересдачу.

Диана Соловьёва