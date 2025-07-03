Савельев: поездка из Москвы в Петербург по ВСМ займет 2 часа 15 минут

Пассажиропоток по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом к 2030 году достигнет не менее 23 млн человек, заявил вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, время в пути составит 2 часа 15 минут.

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Он уточнил, что до конца 2028 года на маршруте будут эксплуатировать 28 поездов с поэтапным увеличением их количества. До 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. «Максимальная скорость поезда будет достигать 400 км/ч, а скорость эксплуатации составит 360 км/ч»,— рассказал господин Савельев на совещании у президента Владимира Путина.

Ввод в эксплуатацию ВСМ Москва—Санкт-Петербург намечен на 1 апреля 2028 года. Она также пройдет по территории Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Стоимость проекта оценивается в 2,349 трлн руб. Анонсированная стоимость билета — около 10 тыс. руб., что выше, чем цена авиабилета и стоимость проезда на «Сапсане».

Подробности совещания — в материале «Ъ» «Высокоскоростная вертикаль».