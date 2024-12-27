Высокоскоростная инвестиция

14 марта президент Владимир Путин дал старт строительству первой высокоскоростной магистрали (ВСМ) в России Москва—Санкт-Петербург, запустить которую планируется в 2028 году. Трасса протяженностью 679 км пройдет через Тверь и Великий Новгород. ВСМ, утвержденная после нескольких десятилетий обсуждений, оценивается в 2,3 трлн руб. Уже заключено соглашение с концессионером, в котором через различные структуры и в разных ролях участвуют ГУП «Московский метрополитен», ЗАО «Лидер», ОАО РЖД (генподрядчик стройки), «Сбер», другие банки и регионы прохождения трассы. Рассматривается привлечение 19 млрд руб. от грузоотправителей в обмен на приоритет провоза грузов по высвобождающейся инфраструктуре. К 2030 году ВСМ должна обеспечить более 50% прогнозного пассажиропотока между городами — 23 млн человек. Анонсированная стоимость билета — около 10 тыс. руб., что выше, чем цена авиабилета и стоимость проезда на «Сапсане».

Я бы поставил проект ВСМ в один ряд с Крымским мостом, с проведением Олимпиады — Роман Старовойт, глава Минтранса, ноябрь 2024 года, «РИА Новости»